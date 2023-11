Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat, duminica, un indemn catre populatia din localitatile in care are loc al doilea tur al alegerilor locale "sa mearga la vot si sa decida ei cine le va conduce localitatea", conform Agerpres.Liderul de la Chisinau a transmis un comunicat de presa…

- Deși vorbeau aceeași limba, aveau religie, dar și obiceiuri asemanatoare, moldovenii și muntenii s-au razboit teribil in Evul Mediu. Abia in secolul al XIX-lea, conștiința și politica naționala a reușit sa pacifice cele doua țari romanești

- Vameșii europeni duc o batalie impotriva traficanților de droguri care pare imposibil de caștigat. Comerțul cu cocaina in Europa, care a ajuns sa valoreze 10 miliarde de euro, a dus la o creștere dramatica a violenței in nord-vestul continentului, acolo unde Franța, Belgia și Olanda se confrunta cu…

- Intervenție speciala pentru o asistenta din Galați. In a doua ei saptamana pe Ambulanța a ajutat la nașterea unei fetițe, scriu jurnaliștii de la Viața libera. Apelul la 112 a venit cand femeia gravida era deja in travaliu, astfel ca in momentul in care echipajul medical a ajuns la caz, bebelușul era…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldovava s-a lansat oficial in alegerile locale generale. Evenimentul a avute loc la Palatul Republicii. „RM va fi dezvoltata și puternica doar prin descentralizarea puterii locale”, se arata intr-o declarație a formațiunii.

- Condiția Statelor Unite pentru a ajuta Ucraina cu a vioanele F-16Statele Unite sunt gata sa se alature instruirii piloților ucraineni pe avioanele de lupta occidentale F-16, daca țarile europene nu țin pasul cu programul, transmite Pentagonul. "Statele Unite sunt gata sa ia parte la instruirea…