Peste 18 milioane de romani sunt așteptați la urne, duminica, pentru a-și alege, pentru urmatorii patru ani, primarii, consilierii locali și județeni și președinții de Consiliu Județean. In total, peste 43.000 de funcții la stat sunt in joc la alegerile de astazi, iar prezența la nivel național indica un interes mai mare decat la precedentele […]