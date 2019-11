Alegeri locale în Hong Kong, cu poliţişti care vor supraveghea secţiile de votare Locuitorii din Hong Kong se vor indrepta duminica spre sectiile de votare sub privirile atente ale politistilor pentru a vota la alegerile locale pentru consiliile districtuale, eveniment perceput de marea majoritate ca un referendum dupa luni de proteste care zguduie fosta colonie britanica de la inceputul lunii iunie, transmite dpa. Peste 1.100 de candidati s-au inscris in cursa pentru ocuparea celor 452 de locuri din consiliile districtuale ale orasului, prima treapta in sistemul de guvernare semi-democratic al insulei. Nu este clar cum vor fi influentate rezultatele scrutinului de dezvaluirile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

