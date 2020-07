Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 romani care lucreaza la o companie din Berlin au fost confirmați cu Covid-19. Deși au fost bagați in carantina, patru dintre aceștia au parasit locația, trei fiind pozitivi, anunța News.roMinisterul Afacerilor Externe a precizat, privind infectarea unor persoane aflate in spatiile de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca cetatenii romani care aleg sa efectueze testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria in vederea folosirii acestora pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidenta…

- Guvernul din Cuba a anuntat miercuri ca masurile de izolare din capitala Havana vor fi ridicate, iar restul tarii va intra in faza a doua de redeschidere, in contextul in care pandemia de coronavirus este in recul, relateaza DPA.In faza a doua de iesire din izolare, transportul public, serviciile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, dca numarul czuri de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa în casa purtând maști de protecție”…

- Un roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe,…

- Palatul Copiilor Constanta cu Asociatia Culturala "Wild Art", in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta au initiat campania culturala "Home Art", o campanie de sustinere si promovare a artei locale, nationale si europene in contextul social actual creat de pandemia covid19.Campania culturala…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni, ca cei 28 de cetațeni romani din Olanda confirmați pozitiv pentru infecția cu COVID-19 au fost plasați in carantina. Starea de sanatate a acestora este buna, toți fiind asimptomatici. Este vorba de 28 de romani, lucratori ai unei companii de prelucrare a…

- Nicolae Robu a luat act de nemultumirile locuitorilor cartierului Blascovici in privinta plasarii spitalului de campanie pe stadionul CFR, dar spune ca are mainile legate in acest caz. Edilul sustine ca cetatenii, care au scris o petitie online, nu au de ce sa-si faca griji de prezenta unitatii medicale…