- Francois Fillon, 65 de ani, acuzat ca a acordat locuri de munca fictive ca asistenți parlamentari membrilor familiei sale din 1998 pana in 2013, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, dintre care doi ani cu executare, a informat Le Figaro.Conform verdictului Tribunalului Corecțional din Paris,…

- Alegeri municipale in Franta s-au incheiat cu o infrangere serioasa pentru partidul presedintelui Emmanuel Macron, iar in orase importante ecologistii au declansat o adevarata „maree verde“. Candidatii ecologisti au castigat primariile din Strasbourg, Marsilia, Lyon si Bordeaux.

- Rezultatul celei de-a doua runde a alegerilor municipale din Franța arata o noua infrangere pentru președintele Macron, in condițiile in care nivelul sau de popularitate ramane scazut, iar partidul sau nu a reușit sa se impuna la nivel local, scrie The Guardian. In schimb, verzii și ecologiști inscriu…

- In Franta, victoria ecologistilor in turul al doilea al alegerilor municipale de ieri a adus o schimbare importanta in peisajul politic, in conditiile in care scrutinul a inregistrat un record istoric de absenteism, mai putin de 40% prezenta la vot. Ecologistii au invins la Marseille si Lyon, la Bordeaux…

- Un nou grup politic (al 9-lea), compus din 17 actuali și foști membri ai partidului președintelui Macron, Republicanii En Marche (LREM), a fost anunțat marți in Adunarea Naționala a Franței. LREM pierde “la mustața”, cel puțin temporar, majoritatea absoluta in camera inferioara a parlamentului Franței.…

- Victoria la CEDO a Laurei Codruța Kovesi nu reprezinta o lovitura pentru CCR, spune marți șeful Curții Constituționale, Valer Dorneanu. Dupa ce a declarat ca nu are „niciun sentiment, nici de bucurie, nici de nimic” dupa decizia CEDO și ca nu are de gand sa faca niciun comentariu pentru ca nu ii permite…

- Premierul Edouard Philippe a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai, care se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, informeaza AFP. Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea"…

- Presedintia franceza a decis sa amane trei summituri internationale care urmau sa fie gazduite de Franta in lunile iunie si iulie, pintre care si summitul Africa-Franta, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele francez Emmanuel…