Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR PLUS la Primaria Capitalei ar putea fi stabilit printr-o metoda mixta, sondaj-alegeri primare, a declarat presedintele Uniunii Salvati România, Dan Barna, la RFI. "În momentul de fata, purtam discutii exact asupra metodei de desemnare. Eu as anticipa…

- Birourile naționale ale USR și PLUS ar urma sa reia luni discuțiile privind candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce la întâlnirea de duminica cu Nicușor Dan nu s-a ajuns la nicio soluție privind metoda de desemnare a candidatului. Vlad Voiculescu a precizat ca, în cazul în…

- "Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, impreuna cu Dan Barna, am inițiat o intalnire azi intre candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Avand in vedere sistemul de…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- NIcusor Dan, candidat independent pentru Primaria Bucurestiului, a prezentat un sondaj, realizat la cererea sa, privind intentia de vot pentru functia de edil al Capitalei. Potrivit cercetarii, Nicusor Dan e cel mai bine clasat candidat al Opozitiei, contracandidatul sau din Alianta USR-PLUS, Vlad Voiculescu,…

- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj telefonic pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS. Datele sunt radical diferite…

- ​Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca îl va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar câstiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca îi cere acelasi lucru si îl invita sa semneze un acord în acest sens.…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…