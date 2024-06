Alegeri locale. Cine a câștigat primăriile marilor orașe Alegeri locale 2024 Candidații la alegerile locale au inceput, duminica noaptea, dupa inchiderea urnelor, sa-și revendice victoriile. Alegeri locale 2024 Nicușor Dan ramane inca patru ani primar general al Capitalei. Acesta a candidat independent, sustinut de Alianta Dreapta Unita, la alegerile pentru Primaria Capitalei. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz (USR), și-a proclamat, duminica seara, victoria pentru un nou mandat de primar. Lia Olguța Vasilescu (PSD) a anunțat, duminica seara, ca a caștigat un nou mandat la Primaria Craiova, precizand ca pe rezultatele de la exit-poll a obținut 65%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

