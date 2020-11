Stiri pe aceeasi tema

- Centru-dreapta este marele castigator in turul al doilea al alegerilor municipale desfasurate duminica in Brazilia, marcate de deruta candidatilor sustinuti de presedintele Jair Bolsonaro si de cea a stangii, informeaza AFP. In cele mai mari orase ale tarii, Sao Paulo si Rio de Janeiro, primarul actual…

- UDMR doreste ca dupa alegerile parlamentare sa existe stabilitate politica si economica, acesta fiind contextul in care va discuta aliante pentru viitoarea majoritate parlamentara, a declarat miercuri presedintele formatiunii, Kelemen Hunor, noteaza Agerpres. "In campaniile electorale si inainte…

- PSD și Pro Romania au candidat separat in majoritatea primariilor reședința de județ. Concursul dintre cele doua formațiuni a avut ca rezultat, in mai multe municipii, pe un scenariu tras parca la indigo, victoria forțelor de dreapta care au profitat de sciziunea stangii. In aceste cazuri a funcționat…

- Pierderea alegerilor pentru primaria București pare sa o afecteze puternic pe Gabriela Firea. Intr-o declarație data astazi ea il acuza pe Victor Ponta pentru distrugerea alianței de centru stanga in București. „Cred ca artizanul distrugerii alianței de centru stanga in București este domnul Victor…

- Gabriela Firea spune ca va fi „vocea oamenilor”, chiar daca nu mai este „primarul oamenilor”. Ea i-a criticat pe politicienii de centru stanga ca nu i-au oferit sprijin, așa cum au facut cei de dreapta pentru Nicușor Dan. „Am predat toate documentele care erau la cabinet. Vreau sa las toate lucruri…

- Universitatea II Craiova a inregistrat vineri o infrangere surprinzatoare, scor 2-3, chiar pe „Extensiv“, in fața unei reprezentante a județului Olt de la Liga 3, seria 6, Petrolul Potcoava. A fost un meci cu doua reprize distincte. Prima partea le-a aparținut alb-albaștrilor. Cea de-a doua a fost imparțita…