- Partidul Social Democrat a obtinut 53,24% din totalul mandatelor de primar, in timp ce Partidul National Liberal – 34,69% din mandate, iar Uniunea Democrata Maghiara din Romania – 6,81%, potrivit rezultatelor partiale prezentate luni de Biroul Electoral Central. Conform datelor rezultate in urma centralizarii…

- Actualul primar al municipiului Oradea, Florin Birta, a castigat un nou mandat, cu 68,57% din voturile oradenilor, a declarat luni, pentru Agerpres, directorul Directiei Judetene de Statistica, Gabriel Borbandi.

- Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a anunțat in noaptea de duminica spre luni ca a fost reales in functie.„Multumesc pentru sustinerea fantastica! Nu am cuvinte sa imi exprim recunostinta! Continuam impreuna! Targoviste!”, a transmis Daniel Cristian…

- Potrivit datelor oficiale parțiale de la Biroul Electoral Central, PSD a obținut 36,80%, PNL a obținut 27,85%, AUR 10,26%, SOS 3,44% și PUSL 3,36%. Primaria Capitalei In București, potrivit rezultatelor parțiale, Nicușor Dan a caștigat un nou mandat de primar general al Capitalei, cu 46,30% din voturi.…

- Anatolie Donțu, ales primar de Caușeni din partea Platformei „Demnitate și Adevar”, pierde fotoliul. Se intampla dupa ce Curtea Suprema de Justiție a respins recursurile inaintate Donțu impotriva deciziei ANI prin care s-a constatat incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese, ultimul fiind…