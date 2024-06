Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, candidatul Aliantei Dreapta Unita pentru un nou mandat de primar al municipiului Timisoara, este castigatorul acestui scrutin cu 51.910 voturi (49,65%), indica datele oficiale partiale. Pe locul al doilea s-a situat candidatul Aliantei PSD-PNL, Nicolae Robu, cu 39.421 voturi (37,7%).

- Sergiu Constanda i-a învins pe Iulian Berechet (PSD - 8,35%, adica 199 voturi), Bogdan Ghimbaș (Forța Dreptei - 4,74%, adica 113 voturi), Gheorghe Constantin (PUSL - 4.53%, adica 108 voturi) și Reasilvia Savu (independent - 1,67%, adica 40 voturi).

- Primarii din Zalau, Simleu Silvaniei si Jibou au fost reconfirmati in functie, in urma alegerilor de duminica, potrivit datelor provizorii facute publice de catre Autoritatea Electorala Permanenta, dupa centralizarea voturilor din toate sectiile de votare din orasele mentionate.

- Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila (UDMR), a castigat un nou mandat in fruntea orasului, in vreme ce Biro Barna Botond (UDMR), actualul vicepresedinte al Consiliului Judetean, a devenit presedinte, dupa ce a fost votat de majoritatea alegatorilor prezenti duminica la urne, arata datele…

- Primarul municipiului Braila, Viorel Marian Dragomir a castigat un nou mandat, potrivit rezultatelor parțiale. De asemenea, presedintele CJ Braila, Francisk-Iulian Chiriac a castigat un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean.

- Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a anunțat in noaptea de duminica spre luni ca a fost reales in functie.„Multumesc pentru sustinerea fantastica! Nu am cuvinte sa imi exprim recunostinta! Continuam impreuna! Targoviste!”, a transmis Daniel Cristian…

- Inca de la prima masuratoare parțiala a votului pentru Primaria Generala a fost evidenta victoria detașata a actualului edil. La o distanța considerabila, conform primelor rezultate, se afla Gabriela Firea, candidata PSD.Cristian Popescu Piedone se afla pe locul trei in clasament. Acesta este urmat…

- Locuitorii județului Brașov iși aleg pe 9 iunie primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni in cadrul alegerilor locale din acest an.Update, 10 iunie, ora 02.12: Primarul in functie al municipiului Brasov, Allen Coliban (USR), a declarat ca, dupa numararea…