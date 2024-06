Alegeri locale 2024: Prezență de aproape 40% la vot până la ora 18.00 la Botoșani. În județ o comună a depășit 40% Alegeri locale 2024: Prezența de aproape 40% la vot pana la ora 18.00 la Botoșani. In județ o comuna a depașit 40% Prezența la vot la Botoșani este pe mai departe in media din celelalte județe din Romania,iar la ora 18.00 prezența la vot se apropia de pragul de 40%. Pana la ora 18.00 in multe de comune din județul Botoșani se depașise deja o prezența de 50%, pentru ca cea mai mare prezența la vot sa […] Citește Alegeri locale 2024: Prezența de aproape 40% la vot pana la ora 18.00 la Botoșani. In județ o comuna a depașit 40% in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

