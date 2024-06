Alegeri Locale 2024: Aproape 500 de persoane din judetul Tulcea au votat cu acte de identitate noi

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii din Romania incurajeaza mersul la vot, prin gratuitați sau reduceri oferite votanților in ziua de 9 iunie.La aceasta inițiativa s-au alaturat și afaceri care au locații și in Cluj-Napoca.Astfel, libraria Carturești le ofera azi in mod gratuit o carte celor care au votat. Acestea pot…

- Persoanele care au buletinul expirat, pierdut sau furat, pot merge chiar și duminica, 9 iunie, in ziua alegerilor locale și europarlamentare pentru a-și schimba documentul de identitate. Pentru a veni in sprijinul alegatorilor care doresc sa voteze, dar nu au documente de identitate valabile, Directia…

- In perioada 07-09 iunie 2024, programul de activitate al Serviciului de Evidența a persoanelor este urmatorul: – vineri, 07.06.2024, intre orele 08.30-14.30 – primiri documentații – pe motiv de pierdere/furt/deteriorare acte de identitate și eliberari acte de identitate; – sambata: 08.06.2024, intre…

- Cu ocazia alegerilor de duminica, 9 iunie, Direcția de Evidența a Persoanelor a Municipiului Timișoara va avea program de lucru prelungit in acest weekend. Vorbim de partea de eliberare a documentelor de identitate.

- Romanii din Diaspora care doresc sa si schimbe domiciliul in Romania trebuie sa se prezinte personal la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor cu mai multe acte. Toate actelese prezinta in original si nu se accepta copii legalizate.Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat…

- Viișorenii au avut ocazia joi sa-și faca noi carți de identitate chiar la ei in comuna. In acest scop s-a deplasat o echipa mobila de la Direcția Județeana de Evidența a Persoanelor. O echipa formata din patru angajati ai Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor (DJEP) Cluj, institutie publica de…