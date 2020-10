Alegeri locale 2020: Vezi lista tuturor primarilor din Maramureș ZiarMM va prezinta mai jos lista tuturor celor 76 de primari aleși la scrutinul din 27 septembrie in județul Maramureș. Municipii Municipiul Baia Mare – Catalin Cherecheș (Coaliția pentru Maramureș) Municipiul Sighetu Marmației – Vasile Moldovan (Coaliția pentru Maramureș) Orașe Baia Sprie – Alin Birda (PNL) Borșa – Ion-Sorin Timiș (Coaliția pentru Maramureș) Cavnic – Vladimir Petruț (PNL) Dragomirești – Vasile Țiplea (Coaliția pentru Maramureș) Saliștea de Sus – Ștefan Iuga (Coaliția pentru Maramureș) Seini – Gabriela-Florica Tulbure (Coaliția pentru Maramureș) Șomcuta Mare – Gheorghe-Ioan Buda… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

