- UPDATE Rezultatele, dupa numararea a 112 sectii din municipiul Constanta, situatia se prezinta astfel:Vergil Chitac ndash; 13.261 voturiDecebal Fagadau ndash; 11.450 voturiStelian Ion ndash; 11.360 voturiPotrivit rezultatului exit poll anuntate la ora 21.00 la Constanta rezultatele ar fi urmatoarele:Stelian…

- Conform exit poll-urilor, lupta pentru Primaria Constanta este extraordinar de stransa. Vergil Chitac si Stelian Ion se afla la egalitate, la sondajul de la ora 19.00. Decebal Fagadau este pe locul al treilea.

- Rezultatele parțiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din Constanța, pentru funcția de primar, valabile pentru ora 19.30: Primaria Constanța 1. Vergil Chițac – PNL 29.0%2. Stelian Ion – USR-Plus 29.0%3. Decebal Fagadau – PSD 23.5% Prezenta…

- Vergil Chitac a spus ca a votat pentru toti constantenii care isi doresc lucruri normale. "Am votat pentru constanteni, pentru toti constantenii care isi doresc lucruri normale, simple, curatenie pe strazi, locuri de joaca pentru copii, trotuare, spitale, scoli, locuri de munca bine platite,…

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS la Primaria Constanta, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 11.00, despre lupta umar la umar cu Decebal Fagadau (PSD) si Vergil Chitac (PNL). Ce spun sondajele cu doua zile inainte de alegeri? Ce asteptari au oamenii de la viitorul primar? Care e marele proiect pe care…

- O investigație Constanța.ro a facut publica o serie de tranzacții imobiliare efectuate de Vergil Chițac, candidatul susținut de PNL pentru Primaria Constanța, și soția acestuia, Simona Chițac. Investigația arata și un lucru necunoscut pana acum opiniei publice: actualul senator a fost divorțat in perioada…

- Candidatul PNL, pentru Primaria Constanta, senatorul Vergil Chitac sustine ca municipiul Constanta are nevoie de un plan de actiune in doi pasi Senatorul afirma ca aproape 90 din programul electoral cu care a candidat la Primaria Municipiului Constanta in 2016 e perfect valabil si astazi, pentru ca…

- Senatorul PNL Vergil Chițac, candidatul PNL la primaria Constanța, acuza PSD ca inventeaza sondaje de opinie și ca incearca sa rupa din voturile electoratului de dreapta susținand mai mulți candidați de dreapta, relateaza digi24.„Armele consacrate ale PSD-ului impotriva mea:– arunca in…