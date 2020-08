Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, se gandește serios la ideea de a concura iar pentru funcția de primar al Capitalei. Acesta a declarat cu cateva zile inainte ca este „foarte posbil” ca dorința lui sa se concretizeze, insa anunțul oficial il va face in curand. Luni, președintele PMP, Eugen…

- Președintele PNL Ludovic Orban negociaza cu Eugen Tomac un acord care il elimina pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, din cursa pentru Primaria Capitalei. Pentru a-i consolida poziția lui Nicușor Dan in lupta cu Gabriela firea, Orban trebuie sa scape de Basescu, pentru ca acesta ar rupe…

- Liderul PNL Ludovic Orban incearca sa securizeze candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Premierul negociaza un acord cu Eugen Tomac, astfel incat PMP sa arunce alt candidat in competitia pentru Bucuresti, nu pe Traian Basescu, sustin sursele citate. Potrivit calculelor PNL, fostul presedinte…

- Traian Basescu și-a anunțat, duminica, inca o data disponibilitatea de a candida din partea Partidului Mișcarea Populara pentru funcția de primar general al Capitalei.Fostul șef al statului spune ca o decizie finala in acest sens nu a fost inca luata in cadrul partidului, insa el este gata sa intre…

- Traian Basescu s-a aratat gata sa intre in cursa pentru Primaria Capitalei, in urma excluderii partidului sau, PMP, de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS.Fostul președinte al Romaniei a anunțat, sambata, ca i-a facut aceasta oferta președintelui PMP, Eugen Tomac.”In așteptarea unei soluții de alianța,…

- Traian Basescu spune ca vrea sa candideze la primaria municipiului București, in condițiile in care partidul sau, PMP, nu este agreat de alianța de dreapta.Fostul președinte al Romaniei a discutat despre acest subiect cu șeful PMP, Eugen Tomac, caruia i-a transmis ca este pregatit sa intre in cursa…

- "Daca alianța de dreapta inseamna doar PNL și USR, categoric nu las partidul in deriva. Noi suntem cei care am inițiat candidatura lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei, din partea dreptei. Aflam acum ca PMP nu e bine venit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi, ne vom juca șansa. Președintele…

- Fostul președinte al Romaniei, eurodeputatul Traian Basescu, a declarat, marți seara, ca a discutat cu liderul PMP, Eugen Tomac, sa aiba in vedere candidatura sa la Primaria Capitalei la alegerile locale din toamna acestui an.Traian Basescu a declarat, marți, la Digi24, ca PMP va avea candidați…