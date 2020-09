Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat ca stie ca nu va castiga Primaria Capitalei, insa a precizat ca isi doreste sa castige respect. „Stiu care e rezultatul alegerilor, il intuiesc, pentru ca nu mai am sansa votului pe om din 2000. Acum bucurestenii vor mai multa politica, e polarizare pe votul politic.…

- Traian Basescu, Candidatul PMP la Primaria Capitalei a inceput o campanie concertata de comunicare a programului sau pentru Capitala. Fostul președinte a Romaniei explica pas cu pas soluțiile pentru problemele cu care se confrunta in acest moment locuitorii Bucureștiului. Marele proiect a lui Traian…

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…

- Profesorul Cristian Pirvulescu spune ca nu mai este nicio indoiala ca fostul președinte Traian Basescu va candida la Primaria Capitalei, ceea ce va transforma competiția din București intr-o lupta politica dura, ce va estompa batalia din celelalte localitați. Miza nu va mai fi, de fapt, una administrativa,…

- Daca PNL, USR-PLUS și PMP nu vor avea candidați unici la primariile de sector, actualii primari ai PSD vor avea prima șansa la alegerile locale, susține candidatul dreptei pentru Capitala, Nicușor Dan. El spune, totodata, ca nu și l-ar dori drept contracandidat pe Traian Basescu, fostul președinte intenționând…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat luni seara, la Digi24, ca formatiunea sa va avea candidat propriu la alegerile locale pentru functia de primar general al Bucurestiului si nu va sustine candidatul PSD, Gabriela Firea.„Nu ai cum sa te ascunzi sub fusta cuiva la locale. Nu poti sa…

- Liderul Partidului Miscarea Populara le transmite bucurestenilor, intr-o postare pe Facebook, ca discutiile cu PNL si USR, pentru candidati comuni la primariile de sector, au esuat.Libertatea a scris ca negocierile dintre cele trei partide, PNL, USR-PLUS si PMP s-au blocat, dupa ce USR a refuzat sa…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…