- ALEGERI LOCALE 2020. Pana la aceasta ora au fost numarate 605.772 de voturi, reprezentand 90,18 % din cele 671.743 inregistrate duminica. Nicusor Dan are 41,82% din voturi, Gabriela Firea - 37,4 %, iar Traian Basescu - 10,81%. Prezenta la vot in Bucuresti, la ora inchiderii urnelor…

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Gabriela Firea a pierdut fotoliul de la Primaria Capitalei. „Le mulțumesc celor care s-au prezentat la vot. Vom incepe numaratoarea și vom ști catre dimineața cine a caștigat in mod real, nu…

- Bucureștenii și-au ales astazi primarul și consilierii generali in cadrul alegerilor locale din acest an. Lupta a fost stransa intre Gabriela Firea și Nicușor Dan.Gabriela Firea a candidat in acest an pentru un nou mandat. La alegerile din anul 2016, ea a caștigat Primaria Capitalei cu 246.553 de voturi…

- Alegerile locale 2020 s-au incheiat la ora 21, in ciuda solicitarii venite din direcția Ministerului de Interne, adresata Biroului Electoral Central, de a fi prelungit procesul electoral (DETALII AICI). La foarte scurta vreme dupa inchiderea urnelor, s-au aflat și primele cifre din dreptul rezultatelor,…

- Cu toate acestea fostul șef al statului, a vorbit despre probabilitati si posibilitati ca el sa ajunga totusi sa castige scrutinul local. "Va pot spune ca avand in vedere eliminarea PMP din alianța de dreapta sigur PMP e un partid ce trebuie sa participe la alegeri, deci va candida cu candidat la Primaria…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…