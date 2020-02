Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele zile au aparut informații precum 50 de artisti români care au sustinut luna trecuta un concert chiar în orasul Wuhan, unde acum este carantina, s-au întors marti în tara. Aceștia sunt angajati ai Filamornicilor si operelor din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj,…

- Romania ia primele masuri de preventie, pentru a impiedica raspandirea coronavirusului din Asia. Au fost alese, deocamdata, cinci spitale de boli infectioase din toata tara, unde vor fi internati cei suspectati ca au contactat noul virus. De asemenea, au fost comandate teste rapide, pentru depistarea…

- O orchestra formata din 50 de oameni s-a intors marti, 21 ianuarie, la Timisoara. Muzicieni de la Filarmonica Banatul din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj, Brasov, Bucuresti si Constanta au avut un turneu de 50 de zile in China, tara aflata acum sub alerta din cauza unui coronavirus letal. 18 dintre artisti…

- Prima intrunire din anul 2020 a Asociatiei Aeroporturilor din Romania a avut loc, astazi, la Hotelul Alpin din Poiana Brasov. La invitatia presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Veștea, si a presedintelui Asociatiei Aeroporturilor din Romania, David Ciceo, au raspuns directorii generali…

- Potrivit foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, comenzile online de preparate tradiționale romanești au crescut cu 120% in ultimul an. Din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe foodpanda, circa 40% conțin preparate din bucataria romaneasca. In topul mancarurilor tradiționale…

- Iarna nu pare ca are de gand sa vina curand, meteorologii anuntand temperaturi in crestere pentru urmatoarele zile. Diminetile vor fi friguroase, insa la amiaza maximele vor ajunge chiar si la 20 de grade. Se anunta soare in toata tara pentru marti. Vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 14 in Maramures,…

- Comenzile online de preparate traditionale românesti au crescut cu 120% în ultimul an, potrivit unei platformei de comenzi online, care arata ca, din totalul comenzilor zilnice înregistrate pe site, circa 40% contin preparate din bucataria româneasca, iar valoarea medie a…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, continua planurile de extindere și deschide a doua hyperclinica in Galați, care pune la dispoziția galațenilor servicii de ambulator și imagistica. Investiția in noua unitate medicala a fost de 1,5 milioane de euro. …