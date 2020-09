Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a transmis, din nou, luni, ca iși dorește trei dezbateri cu actualul primar al Capitalei, Garbiela Firea, care sa aiba loc in sala de consiliu a Primariei, la care sa participe toate televiziunile.

- Canidatul dreptei pentru București, Nicușor Dan, a scris pe contul sau de Facebook ca primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, „ii este frica” sa se confrunte intr-o dezbatere electorala unu la...

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan care…

- Nicușor Dan, candidatul USR PLUS și al PNL la Primaria Capitalei, vine la Interviurile Libertatea, in dialog cu Alina Manolache, astazi, de la ora 14.00. Interviul va fi transmis in direct pe site-ul Libertatea și pe pagina noastra de Facebook.Cum va reuși Nicușor Dan sa reduca din posibilul impact…

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- ​​Dominic Fritz s-a nascut în Germania și a ajuns pentru prima oara în România, în 2003. Abia terminase liceul. A lucrat un an ca voluntar la o casa de copii din cartierul Freidorf. Acolo a învațat și limba româna. S-a întors câtiva ani mai tâziu,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu este invitat astazi, de la ora 13.00, la interviurile HotNews.ro #deladistanta. Care este miza negocierilor pentru banii UE, cum poate România sa-și maximizeze șansele în aceste discuții, ce așteptari are România de la UE, dar și UE de la România,…