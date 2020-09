Alegeri locale 2020. Neregulile reclamate până acum: Ștampile dispărute, buletine deja ștampilate, altercații între alegători Pana la aceasta ora, autoritațile au primit peste 300 de sesizari privind posibile fapte care au legatura cu procesul de votare, dintre care 114 nu s-au confirmat. Printre probleme se regasesc buletine tiparite greșit, ștampile cu urme de tuș, persoane care au votat de mai multe ori, sau persoane care au oferit bani pentru a influența votul cetațenilor. Polițiștii constanțeni fac cercetari dupa ce la o secție de votare din Navodari, un votant ar fi distrus mai multe buletine de vot. “In jurul orei 8.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul ca, la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

