- Fost primar al Sectorului 5 in perioada 2000-2016, Marian Vanghelie și-a inregistrat candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 5 din București.„Putem sa aduce sectorul 5 dupa ce am facut o serie de lucruri si am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de strazi, am facut tot…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca in toate tarile UE se pot sustine spectacole in interior cu un numar redus de spectatori, dar in Romania "dispretuim artistii punandu-i in situatia de a pregati degeaba un spectacol pentru aer liber care oricum nu poate avea loc din cauza ploii"."In…

- Printre primii social-democrati prahoveni care si-au anuntati candidatura la alegerile locale se afla si Gheorghe Serban, care va intra in cursa pentru functia de primar al comunei Manesti. Acesta a facut anuntul pe Facebook, unde a prezentat informatii legate de pregatirea educationala si…

- Alegeri locale 2020. Consiliul Reprezentanților Unionali al UDMR Bihor a aprobat candidatura lui Cseke Attila, liderul Grupului Uniunii din Senat, pentru funcția de primar al orașului Oradea și pe a lui Szabo Jozsef la președinția Consiliului Județean Bihor. Alegeri locale 2020. Szabo este…

- "S-ar putea sa candidez, am mai multe propuneri. Suntem in discuții. Partidul meu este inființat nou și eu il conduc. Suntem in discuții cu mai multe partide, din astea mai micuțe pentru ca nu ne intereseaza sa discutam cu PSD și PNL. Cred ca in Romania trebuie cu totul și cu totul altceva…

- Cristian Popescu Piedone și-a lansat candidatura pentru Primaria Sectorului 5. „Pentru voi in slujba voastra” este sloganul cu care candidatul umanist vine „sa mute Sectorul 5 in București, acolo unde ii este locul”.