Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost luata deja in PNL. Conform unor informații pe surse, liberalii au decis sa mearga la consultarile de la Cotroceni cu aceeași formula de miniștri. PNL pastreaza și premierul, așa ca Ludovic Orban va fi propunerea liberalilor pentru a fi nominalizat de președintele Klaus Iohannis, atat…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale.

- Ludovic Orban a declarat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, ca in 2 februarie va avea loc Consiliul National al partidului in cadrul caruia va fi dezbatuta strategia pentru alegerile locale. "PNL a decis in reuniunea Biroului Executiv convocarea Consiliului National al partidului…

- "PNL a decis in reuniunea Biroului Executiv convocarea Consiliului National al partidului pentru data de 2 februarie, orele 11. In cadrul Consiliului National vom dezbate strategia pentru alegerile locale. De asemenea, vom prezenta raportul Biroului Executiv si al Guvernului si vom valida protocolul…

- La Iasi a avut loc o reuniune a organizatiei judetene a Uniunii Salvati Romania, in care au fost stabiliti candidatii formatiunii pentru alegerile locale din vara. De astazi, demareaza negocierile pe proiecte intre candidatii USR si PLUS in vederea stabilirii unei singure persoane care sa reprezinte…

- Alianta USR-PLUS trece printr-un nou episod de zbateri interne, de aceasta data pe tema desemnarii unui candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei din 2020. Deputatul independent Nicusor Dan este favorit in tabara USR, desi in partid sunt si persoane care nu il sustin, iar fostul ministru Vlad…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR, Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema."Miza este una foarte clara,…

- Alianta USR PLUS solicita presedintelui Klaus Iohannis si PNL ca alegerile locale in doua tururi sa devina realitate, a declarat, vineri, presedintele USR Dan Barna, precizand ca va avea saptamana viitoare o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe aceasta tema. "Miza este una foarte clara,…