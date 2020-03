Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Paleologu invita PNL, USR, PMP și PLUS „sa dea dovada de responsabilitate și sa depașeasca orice sectarism și tribalism de partid” in negocierile pentru alegerile locale. Paleologu a adaugat ca „nu a intrat in depresie”, pentru ca nu a participat la lansarea candidaturii lui Clotilde Armand…

- Lansare cu scantei, in USR. Candidatul USR pentru Primaria Sectorului 1. Clotilde Armand, sustine ca PNL ”ar trebui sa faca un pas in spate” si sa renunte la a avea un candidat pentru acest secto. Aceasta acuza ca sectorul sufera grav din cauza lipsei investitiilor, News.ro.Citește și: Sorina…

- Candidatul USR pentru Primaria Sectorului 1, eurodeputata Clotilde Armand, sustine ca PNL „ar trebui sa faca un pas in spate” si sa renunte la a avea un candidat pentru acest sector, ea aratand ca timp de 30 de ani partidele „traditionale” au condus sectorul, iar acesta sufera grav din cauza lipsei…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se declara convins ca PNL va caștiga alegerile locale in București, daca se mobilizeaza, el afirmand ca Gabriela Firea "va fi fara probleme batuta", iar Clotilde Armand, candidatul USR la Primaria Sectorului 1, "este o gluma" pe care candidatul liberal "o va spulbera".

- Politicianul a spus la Reuniunea Comitetului de coordonare al PNL Sector 2, ca partidul libera este in creștere in toata țara, avand un grad de favorabilitate de peste 40%, fara precedent in ultimii ani pentru un partid de dreapta. Citeste si: Rares Bogdan, despre cazul Ditrau: "Ne va pune…

- Europarlamentarul Rares Bogdan se arata increzator ca PNL poate castiga la viitoarele alegeri locale atat Primaria generala a Capitalei, cat si primariile celor sase sectoare ale Bucurestiului. El spune ca Gabriela Firea "va fi fara probleme batuta”, iar pe Clotilde Armand, candidata USR pentru Primaria…

- Europarlamentarul Rovana Plumb și-a depus astazi candidatura pentru un nou mandat in fruntea organizației PSD Dambovița. La evenimentul de lansare Post-ul Rovana Plumb, la lansarea candidaturii: “in PSD Dambovița este loc pentru toți cei care iubesc acest partid” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Presedintele Klaus Iohannis confirma ca Guvernul PNL va modifica legislatia electorala. „Adevarul“ a anuntat ca Executivul condus de Ludovic Orban pregateste o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi. Seful statului sustine ca se va ajunge la alegeri anticipate. „Romanii isi doresc…