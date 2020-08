Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumscriptie (BEC) al Municipiului Bucuresti a validat un numar de 18 candidati pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie, din totalul de 19 candidaturi inregistrare. Singura candidatura respinsa a fost cea a lui Viorel Catarama.

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate…

- Treisprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru fotoliul de primar in Sectorul 3 al Capitalei, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor la functia de primar.Printre candidatii intrati in cursa electorala se…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei, potrivit Agerpres. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1.In competitia electorala pentru Primaria…

- Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Sibiu a admis luni, candidatura autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioaba, la functia de primar al municipiului Sibiu, dupa ce initial a respins-o, insa Judecatoria Sibiu i-a dat dreptate candidatului in urma depunerii unei contestatii. "Biroul Electoral…

- Autointitulatul rege al romilor, Dorin Cioaba, a declarat, pentru AGERPRES, ca va depune joi contestatie la Judecatoria Sibiu, pentru ca doreste sa candideze la functia de primar al municipiului resedinta de judet, insa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 i-a respins candidatura. "Mi-au cautat…

- Ioan Sirbu, susținut de Alianța PRO București 2020, și-a depus, luni, candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei la Biroul Electoral al Municipiului București. Acesta a venit insoțit de președint...