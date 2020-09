Stiri pe aceeasi tema

- Romanii isi vor alege duminica, 27 septembrie, primarii, consilierii locali si consilierii judeteni pentru urmatorii patru ani. In sectiile de vot au fost impuse si reguli speciale pentru evitarea raspandirii noului Coronavirus.

- Functia de primar al municipiului Alba Iulia este disputata de zece candidati. Dintre acestia, batalia se da, practic, intre doi reprezentanti ai unor partide care in alte zone ale tarii au format aliante impotriva candidatilor PSD.

- Lista tuturor candidatilor, peste 200.000 de persoane, pentru functiile de presedinte CJ, consilieri judeteni, primari si consilieri locali ... The post Harta alegerilor locale 2020. Lista cu toti candidatii la primariile, consiliile locale si consiliile judetene din Romania appeared first on Renasterea…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca joi, 6 august 2020, este termenul limita de depunere/recepționare a documentelor pentru inregistrarea candidaților la funcția de primar in localitațile unde au fost anunțate alegeri locale noi.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca PSD Bucuresti are pregatite candidaturile pentru Primariile sectoarelor 2 si 3, care vor fi validate in Comitetul Executiv (CEx) al partidului. "Joi, probabil, avem un Comitet Executiv National, in care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul…

- PRO Romania anunta noi candidati pentru alegerile locale, la primariile din judetul Constanta.Vineri, 24 Iulie 2020, ora 13:00, coordonatorul PRO Romania Constanta, Mircea Dobre si secretarul general adjunct Razvan Filipescu, sustin o conferinta de presa in incinta Hotel Del Mar.Vor fi anuntati candidatii…

- Terasa Hotelului Belvedere din Cluj-Napoca a gazduit sambata, 11 iulie, in condiții adaptate situației epidemiologice actuale, evenimentul de lansare a candidaților Alianței USR-PLUS din județul Cluj. Activitatea a fost deschisa de cei doi semnatari ai protocolului de colaborare in alegerile locale,…

- Printre primii social-democrati prahoveni care si-au anuntati candidatura la alegerile locale se afla si Gheorghe Serban, care va intra in cursa pentru functia de primar al comunei Manesti. Acesta a facut anuntul pe Facebook, unde a prezentat informatii legate de pregatirea educationala si…