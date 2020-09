Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri, ca o persoana poate vota, chiar daca Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal semnaleaza ca persoana respectiva a mai votat deja. Informatiile care apar in sistem sunt verificate de catre presedintele sectiei…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat, astazi, ca a inceput sa distribuie un numar de 22.475 de tablete necesare organizarii alegerilor locale din acest an. Terminalele sunt predate operatorilor de calculator și informaticienilor pentru a fi utilizate in secțiile de votare și birourile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca amanarea alegerilor locale, chiar si cu un an, nu ar fi o problema „insurmontabila”, in conditiile in care scrutinul din septembrie „nu se poate desfasura in conditii normale”. „Eu cred ca amanarea alegerilor locale, chiar si cu un an, nu ar fi…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale asigura sprijinul de comunicații și tehnologia informației pentru buna desfașurare a alegerilor locale organizate in 27 septembrie a.c. Astfel, incepand cu data de 03.08.2020, STS a asigurat serviciile de telecomunicații speciale și de comunicații de…