Stiri pe aceeasi tema

- Sunt considerate voturi valabil exprimate buletinele de vot gasite in urne pe care optiunile alegatorilor au fost exprimate in oricare dintre urmatoarele modalitati: stampila cu mentiunea "Votat" este aplicata in interiorul unui singur patrulater; stampila cu mentiunea "Votat" depaseste limitele patrulaterului,…

- Cetatenii care se vor prezenta la vot duminica trebuie sa aplice stampila cu mentiunea ''Votat'' in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pentru care isi exprima optiunea. Fiecare alegator va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local,…

- O saptamana ne desparte de alegerile locale. Biroul Electoral Central a emis lista cu situațiile in care un vot e considerat valabil sau se anuleaza un buletin de vot. Sunt acceptate inclusiv buletinele in interiorul carora ștampila doar atinge patrulaterul. Alegerile locale vor avea loc saptamana viitoare.…

- Votul la alegerile locale 2020 va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis Biroul Electoral Central (BEC).…

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri, ca vor fi considerate ”voturi valabile” buletinele de vot in care stampila depaseste patrulaterul, dar optiunea este evidenta. De asemenea, vor fi ”voturi valabile” si daca alegatorul scrie orice pe buletin, dar stampila este aplicata corect, dar si…

- Votul la alegerile locale va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central.De…

- Votul la alegerile locale va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central,…

- Votul la alegerile locale va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central.…