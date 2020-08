Stiri pe aceeasi tema

- PSD transmite marți, pe pagina de Facebook a formațiunii, ca Guvernul PNL „ingroapa economia”.„Guvernul PNL ingroapa economia și nivelul de trai al romanilor, dar cu un cinism maxim ii pune tot pe romani sa plateasca inmormantarea! Intr-o singura luna, aproape 1000 de firme locale au intrat…

- Birourile electorale de circumscriptie constata astazi ramanerea definitiva a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 septembrie. Vineri, 28 august, incepe oficial campania electorala, care se va termina pe 26 septembrie. Cine sunt candidatii la principalele primarii din judetul Timis. Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile locale, in ciuda solicitarii liderului PSD, Marcel Ciolacu. Orban a explicat ca in ultimele 7 zile a scazut numarul de cazuri și masurile Guvernului dau roade. ”Alegerile locale raman pe 27 septembrie. Am vazut declarațiile…

- Alegerile locale din 27 septembrie 2020 se apropie cu pași repezi, fiind definitivate la acest moment candidaturile pentru Primaria și Consiliul Local Campina. Vi le prezentam in continuare, in ordinea in care s-au depus dosarele de candidați la Biroul Elctoral de Circumscripție Campina.

- Detalii privind calendarul procesului electoral Foto: roaep.ro Astazi este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 septembrie. Campania electorala începe pe 28 august - cu 30 de zile înaintea scrutinului. Reporter: Catalina Crețu…

- In Alba Iulia la alegerile locale din 27 septembrie, 62.463 de persoane au drept de vot. Mai exact, potrivit Biroului Electoral Alba Iulia, numarul de alegatori rezultat din Registrul Electoral este de 62.167 și 296 de alegatori pe listele electorale complementare. In cursa pentru fotoliul de primar…

- Plenul Curții Constituționale dezbate, maine, 3 iunie, cele doua obiecții de neconstituționalitate ridicate de grupul parlamentar al Partidului Național Liberal și de Guvernul Romaniei, cu privire la Legea prin...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat miercuri, pentru data de 3 iunie, discutarea sesizarii privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale, care stipuleaza ca data alegerilor locale este stabilita de catre Parlament. In aprilie, liderul deputatilor…