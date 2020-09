Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Salonta este un oraș in plina dezvoltare. In ultimii zece ani a depașit localitați precum Beiuș, Marghita sau Aleșd. Nu doar fața orașului s-a schimbat, dar și forța economica a crescut, trecand cu mult peste cele ale orașelor la fel de mari, iar aceasta este rodul muncii din anii trecuți.

- Florin Birta se angajeaza pentru continuarea proiectelor mari din Oradea și Zona Metropolitana. Ilie Bolojan vrea sa restarteze județul Bihor, prin mari axe de circulație și parcuri industriale la Beiuș, Ștei, Marghita și Aleșd.

- COD PORTOCALIU Valabil de la : 23-08-2020 ora 18:00 pana la : 23-08-2020 ora 19:00In zona : Județul Suceava: Frasin, Stulpicani, Vama, Frumosu;Se vor semnala : averse ce vor cumula 35...45 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vijelii, frecvente descarcari electrice COD…

- A ieșit din parcare fara sa se asigure și a fost izbit de o mașina care se deplasa dinspre Satu Mare spre centrul orașului. Primarul orasului Valea lui Mihai, Nyako Jozsef, a avariat Skoda institutiei pentru a doua oara intr-un an. Accidentul a avut loc in fata fabricii de pantofi Ara, pe Calea Revolutiei…

- Presedintele Organizatiei Judetene Sibiu a PNL, Raluca Turcan, prefera dezbateri ale candidatilor liberali cu alegatorii, nu cu contracandidatii. "Eu cred cu tarie in dezbaterea continua cu oamenii. Si in cazul nostru, cu sibienii. Si cred ca modul in care Daniela Cimpean a condus Consiliul Judetean…

- Printre obiectivele Consiliului Județean Buzau se numara restaurarea castrului roman de la Pietroasele și realizarea unui muzeu de sit, restaurarea monumentului Fantana lui Mihai, amenajarea Minei de chihlimbar de la Colți, amenajarea accesului catre obiectivele turistice din județ sau piste de biciclete…

- COD GALBEN, valabil de la ora 15:10 pana la ora 16:00 In zona : Județul Bihor: : zona de munte de peste cota 1800 m;Județul Bihor: Pietroasa, Vașcau, Campani, Carpinet, Nucet, Criștioru de Jos; Se vor semnala : local averse ce vor depași 20-25 l/mp, intensificari de scurta durata…

- Inundațiile au facut ravagii in ultimele ore, in Timiș 11 persoane au fost salvate din calea apelor de catre pompieri, iar in Bihor, zeci de case și mașini au fost afectate, scrie presa locala. In județul Bihor, pompierii au lucrat fara oprire. In ultimele 24 de ore a plouat cat pentru o luna intreaga.…