Stiri pe aceeasi tema

- Deși are rolul de mediator și ar trebui sa fie apolitic, președintele Klaus Iohannis este implicat direct in campania electorala pentru alegerile locale. Partidul Național Liberal folosește imaginea președintelui pentru publicitate electorala in mediul online. Situația a fost semnalata de…

- Biroul Electoral de circumscripție județeana nr.32 Satu Mare a facut publice listele de candidați pentru Consiliul Județean din partea partidelor și alianțelor politice. ALDE: PMP PCM PNL PRO ROMANIA PSD USR PLUS UDMR AUR

- PSD Suceava și-a lansat candidații pentru alegerile locale din acest an in cadrul unui eveniment organizat pe platoul Cetațenii de Scaun a lui Ștefan cel Mare. Avand in vedere restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, social democrații au recurs la un format mai restrans pentru lansarea candidaților,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la Primaria Capitalei, propune modificarea legii electorale in Parlament. "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili si primitori, frica de infectare cu virus isi pune…

- Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti incep de ieri strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene…

- Pandemia Covid-19 este un factor care poate determina o prezența foarte scazuta la vot la alegerile locale, arata un studiu realizat de IRES, noteaza g4media.ro. Astfel, 53% dintre respondenți vor ca alegerile sa fie amanate pana la eradicarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- AEP a facut public calendar provizoriu pentru alegerile locale programate pentru 27 septembrie Pe 2 august 2020 se va constitui Biroul Electoral Central iar 8 august 2020 Birourile electorale de circumscriptie Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana pana…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca a fost adoptata Hotararea de Guvern care prevede ca alegerile locale sa aiba loc in 27 septembrie. Indiferent cum evolueaza epidemia de Covid-19, vor exista soluții pentru ca alegerile sa se poata desfașura, a spus prim-ministrul. In acest context, va fi o campanie…