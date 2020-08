Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul ALDE la Primaria Capitalei, Calin Popescu Tariceanu, a oferit la interviurile Libertatea o explicatie pentru gafa facuta recent, cand a spus ca un bilet de autobut in Bucuresti costa 3 lei. Intr-o emisiune la postul Digi24, Tariceanu a fost intrebat care este pretul unei calatorii, el afirmand…

- "Problema transportului in Bucuresti e una majora. In Bucuresti sunt 1,8 mil. de masini. Sunt cei care tranziteaza Bucurestiul catre locul de munca, fiindca soseaua de centura nu e completata. A fost inceputa in mandatul meu, in 2008, si nu e gata. Ceea ce este inacceptabil. Romanii sunt indragostiti…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, candidat pentru functia de primar general al Capitalei. a afirmat marti ca pentru a incuraja bucurestenii sa foloseasca transportul in comun, acesta trebuie sa devina gratuit."Daca vrem sa decongestionam traficul in Bucuresti si sa folosim transportul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si-a depus, marti, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei, el propunandu-si ca Bucurestiul sa devina "o mare metropola". "Foarte multi cred ca Bucurestiul poate sa devina un pol de atractie turistica. Da, poate,…

- Gabriela Firea (48 de ani), actual primar al Bucureștiului și candidat la un nou mandat in fruntea Capitalei din partea PSD, a cooptat in echipa sa de consilieri mai multe nume marcante din sportul romanesc. Acestea sunt: Anghel Iordanescu (70 de ani), Dumitru Dragomir (74), Cornel Dinu (72), Daniel…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru…

- ALDE, PSD si Pro Romania au discutii pentru formarea unei coalitii de centru-stanga in vederea participarii la urmatoarele alegeri locale si parlamentare, a anuntat, vineri, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. "Sunt in momentul de fata discutii intre noi, ALDE, PSD si Pro Romania pentru formarea…