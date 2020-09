Stiri pe aceeasi tema

- Nicutor Dan avea, miercuri, 1,75, iar Gabriela Firea, 1,95. In doar 24 de ore, Firea a devenit favorita in fata lui Dan. Iata cotele pentru Primaria Bucuresti: Gabriela Firea 1,70 Nicutor Dan 2,10 Traian Basescu 25,00 Calin Popescu Tariceanu 75,00 EXIT POLL…

- Paradoxal, cei mai avuti candidati in Bucuresti sunt de stanga: Gabriela Firea, Dan Cristian Popescu, Robert Negoita, Marian Vanghelie si Gabriel Mutu conduc in topul averilor, dupa ce si-au construit cariera politica pe voturile electoratului mai putin instarit. Si dreapta are bogatii sai: Calin Popescu…

- Autor: Cornel NISTORESCU Citesc un articol in Adevarul, semnat de unul dintre cei mai fanatici trompeți ai politicii de dreapta, un fel de tinctura de mere padurețe a spiritului Rezist din Piața Victoriei. Și trompetul acesta zice: ”Ludovic Orban, Dan Barna si Dragoș Tudorache au negociat miercuri…

- Cozmin Gușa, membru PSD, considera ca Ludovic Orban a invitat liberalii sa iși faca ”seppuku in grup” la Capitala, facand referire la ințelegerea PNL cu USR-PLUS pentru candidaturi comune in București. Gușa trece in revista fiecare potențial candidat al dreptei, aratand, intr-o postare pe pagina sa…

- Sedinta conducerii PNL a inceput de la ora 9.00, la sediul central al partidului. PNL si Alianta USR-PLUS au ajuns vineri noaptea la un acord final in privinta candidatilor comuni in Bucuresti. Potrivit surselor Adevarul, la Sectorul 3, PNL l-a aruncat in lupta cu Robert Negoita pe Adrian Moraru,…

- Liderii PNL, USR și PLUS au negociat vineri noapte la sediul guvernului ultimele detalii ale alianței electorale pentru primariile de sector din București. Dan Barna a postat pe Facebook la ora 2 noaptea o fotografie in care apare alaturi de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu, Dragoș…

- ​​PNL și USR-PLUS stabilesc ultimele detalii ale alianței pentru București, înaintea ședințelor de sâmbata în care fiecare partid va valida înțelegerea în forurile de conducere. Pâna vineri seara, lucrurile batute în cuie erau ca împarțirea candidaților…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu, un apropiat al Gabrielei Firea, este propunerea organizatiei PSD Bucuresti pentru candidatura la Primaria Sectorului 3. Potrivit unor surse din PSD, decizia a fost luata la nivelul filialei. De altfel, Badulescu ar urma sa preia si sefia organizatiei PSD sector 3. PSD…