ALEGERI LOCALE 2020 – 01 septembrie 2020

- Invitata: Cristina CHIVU, candidata pentru consilier județean din partea Alianței PNL – UDMR – PNȚCD

- Invitat: Niculița MANG, candidat la funcția de primar al comunei Riu de Mori https://youtu.be/t-JCSQYZZd4

- Invitat: Iulian Dacian CIODARU, candidat Pro Romania pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara

- Banii vor veni de la Uniunea Europeana pentru mai multe proiecte
70,5 DE MILIOANE DE EURO ATRAȘI DE PRIMARIA DEVA Banii vor veni de la Uniunea Europeana pentru mai multe proiecte

- "Ma bazez ca vom organiza licitația mai bine", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, cand a anuntat ca Guvernul intenționeaza sa cumpere maști pentru alegatorii care merg sa voteze fara o acoperire pentru fața. Intrebat despre costuri, Orban a raspuns: "Asta n-am de unde sa va spun, cat vom plati…

- Invitat: Lucian HEIUȘ, deputat PNL și presedinte al Organizației Județene PNL Hunedoara https://youtu.be/34lB0G5RrN8
PROIECTE MAJORE PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA

- Invitat: Iosif KORB, vicepreședintele Asociației Crescatorilor de Albine (ACA) Hunedoara și directorul APICOLA DEVA
FARA ALBINE, OMUL AR DISPAREA