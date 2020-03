Alegeri legislative în Slovacia: Victorie netă a partidului anti-corupţie de centru-dreapta OLaNO Partidul de centru-dreapta anticoruptie OLaNO, aflat in opozitie, a iesit invingator la alegerile legislative de sambata din Slovacia, cu 25% din voturi, devansandu-i pe populistii de la guvernare, conform rezultatelor aproape complete, informeaza AFP si Reuters. "Oamenii vor ca noi sa curatam Slovacia. Ei vor sa facem din Slovacia o tara dreapta, unde legile se aplica tuturor, indiferent daca sunt bogati sau saraci", le-a spus jurnalistilor, la Bratislava, liderul OLaNO, Igor Matovic. Conform estimarilor, el ar urma sa obtina o majoritate absoluta, de 77 de mandate din 150. Premierul in exercitiu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

