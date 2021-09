Alegeri legislative în Rusia: Cum și-a exprimat votul președintele Vladimir Putin Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a votat online in prima zi a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului federal) ca urmare a carantinei in care a intrat in urma cu trei zile, motivand aceasta prin infectarea cu COVID-19 a mai multora dintre colaboratorii sai apropiati, conform EFE. “Dupa cum ati vazut, in conditii de restrictii sanitare, mi-am indeplinit datoria civica online, in format electronic“, a declarat Putin, dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, vineri – prima zi a alegerilor legislative, dupa cum s-a putut vedea in imaginile difuzate de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

