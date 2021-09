Alegeri legislative în Rusia: Comisia electorală denunţă atacuri informatice din străinătate Comisia electorala rusa a denuntat sambata atacuri informatice 'din strainatate' impotriva resurselor sale, in a doua zi a votului pentru alegerile legislative, pentru care autoritatile au pus sub presiune gigantii internetului, transmite AFP.



Scrutinul, care se desfasoara pana duminica, are loc dupa luni de represiuni care au avut ca tinta miscarea opozantului Aleksei Navalnii si a aliatilor lui, care i-au chemat pe alegatorii rusi sa 'voteze inteligent' pentru candidatii aflati in cea mai buna pozitie de a-i invinge pe cei ai puterii.



