Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul polonez, controlat de populistii nationalisti, a decis joi sa desfasoare un controversat referendum national in ziua alegerilor legislative la 15 octombrie, informeaza France Presse.

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca mercenarii Wagner care se afla in tara au inceput sa il „streseze”, deoarece acestia vor sa „mearga in Occident” intr-o „excursie”, relateaza CNN.

- UPDATE - Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea sa creeze un Silicon Valley ucrainean in peninsula Crimeea, spune Mihailo Fedorov, viceprim-ministru și ministru al transformarii digitale al Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.UPDATE - Ucraina a raspuns cu aceeași moneda Rusiei, care a amenințat…

- Panica la granita NATO, dupa ce mercenari din Grupul Wagner au inceput sa antreneze Fortele Speciale Belaruse intr-un poligon militar aflat la doar cativa kilometri de frontiera cu Polonia, tara membra NATO.

- In Romania, numarul imigranților nu se compara inca cu cel al romanilor care decid sa paraseasca țara. In luna iunie, doar Polonia și Ungaria au votat impotriva reformei privind azilul in cadrul Consiliului UE. Deși aceste țari au o retorica anti-imigrație, ele angajeaza mulți muncitori din state non-UE.…

- Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP. Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite.

- Prezența afaceristului Miroslaw Stasiak in delegația forului polonez la meciul naționalei in Moldova a șocat la Varșovia, acesta fiind condamnat la 3 ani de inchisoare pentru blaturi. Cezary Kulesza, președintele federației, a dat vina intai pe un sponsor, dar chiar el l-ar fi invitat pe Stasiak.