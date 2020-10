Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anuntat luni ridicarea restrictiilor dispuse la Auckland pentru a combate al doilea val epidemiologic, afirmand ca tara sa "a invins din nou virusul", relateaza AFP.

- Primarul in funcție al Municipiului Sebeș, Dorin Nistor a reușit sa obțina un nou mandat de primar. Dupa numaratoarea paralela efectuata de PNL in 16 secții de votare din cele 20 existente in municipiu, Dorin Nistor a reușit sa obțina aproape 60% din voturi. Știre in curs de actualziare… The post Dorin…

- Partidul laburist britanic, aflat in opozitie, i-a egalat intr-un sondaj de opinie YouGov pe conservatorii aflati la putere, pentru prima oara de cand si-a inceput mandatul premierul Boris Johnson, semnaleaza Reuters. In 30 august, o situatie de egalitate fusese consemnata si de un sondaj Opinium. Sondajul…

- Liberalii din Alba și-au anunțat lista candidaților la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Sunt multe nume noi in prima parte a listei in timp ce unii dintre actualii consilieri au fost ”impinși” spre coada ei, sau chiar au disparut. Lista este deschisa de candidatul pentru primarie, Voicu…

- Premierul Jacinda Ardern a anuntat luni aminarea cu patru saptamini a alegerilor generale din Noua Zeelanda ca urmare a revenirii pandemiei de Covid-19, scrie Agerpres, citind AFP. Alegerile, care urmau sa aiba loc pe 19 septembrie, sunt aminate pina pe 17 octombrie. "Aceasta decizie ofera tuturor partidelor…

- In timpc e Romania se pregateste de alegeri pe masura ccazurile de Covdid 19 se inmultesc, Noua Zeelanda amana scrutinul parlamentar. Premierul Jacinda Ardern a anuntat ca alegerile parlamentare se amana pentru 17 octombrie dupa ce cazurile de infectare cu noul coronavirus au reizbucnit saptamana…

- Premierul Jacinda Ardern a anuntat luni amanarea cu patru saptamani a alegerilor generale din Noua Zeelanda ca urmare a revenirii pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Alegerile, care urmau sa aiba loc pe 19 septembrie, sunt amanate pana pe 17 octombrie. "Aceasta decizie ofera…

- Noua Zeelanda a raportat 14 cazuri noi de COVID-19, dupa ce cel mai mare oraș al sau, Auckland, a intrat in izolare totala, transmite BBC.Din cele 14 cazuri noi, 13 sunt legate de cele patru cazuri inregistrate la inceputul saptamanii in randul unei familii din Auckland. Ultimul caz este al unei persoane…