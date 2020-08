Alegeri legislative în Muntenegru, cu rezultat probabil foarte strâns In Muntenegru a inceput duminica la ora locala 07.00 (05.00 GMT) votarea pentru alegerile parlamentare. Urnele se vor inchide la ora 20.00 (18.00 GMT), transmit AFP, dpa si Hina.



Pe listele electorale sunt inscrisi 541.232 de alegatori, in peste 1200 de sectii de votare. Procesul electoral se defasoara in conditiile epidemiei de coronavirus: cei care se prezinta la urne trebuie sa poarte masti, sa isi dezinfecteze mainile si sa pastreze distanta unii fata de altii.



In fata electoratului s-au prezentat 11 partide politice, care isi disputa cele 81 de locuri in parlament.

