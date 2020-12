Alegeri legislative în Kuweit, primele după moartea fostului emir O jumatate de milion de kuweitieni au inceput sa voteze sambata pentru alegerea deputatilor, un scrutin marcat de epidemia de COVID-19 care a constrans autoritatile sa amenajeze birouri de vot speciale pentru persoanele contaminate, relateaza AFP.



Bogatul stat petrolier de putin peste patru milioane de locuitori a luat unele masuri dintre cele mai stricte din Golf pentru combaterea pandemiei de la inceputul crizei, in primavara.



Daca anumite restrictii au fost ridicate, traditionalele adunari electorale, cu gustari copioase care atrageau numerosi kuweitieni, au fost interzise,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

