Stiri pe aceeasi tema

- Bicazul are o miza electorala doar din perspectiva faptului ca deține statutul de oraș și da bine la raportari catre centru. Ca numar de voturi exprimate este la nivelul unei comune mari, ceea ce spune mult despre importanța pe care i-o acorda partidele. Primar a fost reales Nicolae Salagean, cu 1.017…

- Partidele și-au declarat mai toate victoria la alegerile locale. Practic, in afara de primarii care și-au pierdut funcțiile, aproape toți liderii politici au facut calcule din care rezulta ca stau mai bine decat acum 4 ani.

- Pentru ca Romania sa se modernizeze, epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis si a indemnat partidele democratice "sa continue dialogul". "Pentru ca Romania sa se modernizeze, epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv. Victoria…

- PNL isi propune sa detroneze PSD in ierarhia politica, insa sistemul electoral intr-un singur ii avantajeaza pe social-democrati. Obiectivul lui Marcel Ciolacu e ca PSD sa pastreze in continuare cel mai mare numar de alesi locali, in timp ce USR-PLUS incearca sa sparga monopolul partidelor traditionale.…

- Partidul la putere in Muntenegru al presedintelui Milo Djukanovic se afla aproape la egalitate cu opozitia pro-sarba dupa alegerile legislative desfasurate duminica, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, scrie AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Un fost șef SPP prevestește Apocalipsa:…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de fortele…

- Partidele mici spera ca anul acesta este anul lor! Calculele politice arata ca deși nu pot caștiga, neaparat, fotoliile de Post-ul Marile speranțe ale partidelor mici, pentru alegerile locale! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incidente violente au marcat vineri la Belgrad cea de-a patra seara de manifestatii contra modului in care autoritatile sarbe gestioneaza pandemia. Protestatarii au aruncat cu pietre in directia fortelor de ordine care aparau intrarea in cladirea Parlamentul Serbiei, noteaza France Presse. Majoritatea…