Alegeri legislative în Japonia: Coaliția la putere își păstrează majoritatea Coalitia aflata la putere in Japonia isi va pastra majoritatea in parlament, pierzand insa cateva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa inchiderea birourilor de vot in cadrul alegerilor legislative de duminica, transmit AFP si Kyodo. “Cred ca am obtinut o incredere foarte pretioasa” din partea alegatorilor, a declarat duminica seara premierul nipon Fumio Kishida, recunoscand totodata un recul al partidului sau, PLD (Partidul Liberal-Democrat, dreapta conservatoare), care guverneaza in coalitie cu Komeito (centru-dreapta). Impreuna,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

