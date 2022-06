Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii. Incepand de la ora locala 08:00 (06:00 GMT), cei aproximativ 48,7 milioane de cetateni francezi cu drept de…

- Alegatorii din Franta voteaza pe 12 iunie in primul tur al alegerilor legislative, la doua luni de la alegerile prezidentiale in urma carora Emmanuel Macron a castigat un nou mandat, relateaza Politico.

- Rezultate EXIT-POLL in Franța: Emmanuel Macron ar fi caștigat un nou mandat de președinte. Ce procent a obținut Rezultate EXIT-POLL in Franța: Emmanuel Macron ar fi caștigat un nou mandat de președinte. Ce procent a obținut Emmanuel Macron a caștigat un nou mandat de președinte al Franței, dupa ce a…

- Francezii voteaza duminica in cadrul unor alegeri care vor decide daca presedintele Emmanuel Macron, pro-UE, centrist, isi pastreaza postul sau este detronat de eurosceptica de extrema-dreapta Marine Le Pen, in ceea ce ar echivala cu un cutremur politic, scrie Reuters. Sectiile de votare s-au deschis…

- Prezența la vot in primul tur al alegerilor prezidențiale a scazut brusc in mai multe teritorii de peste mari, inclusiv in Noua Caledonie și Polinezia, care au votat anticipat, dar a crescut ușor in Guadelupa și Martinica. Prezența la vot a fost de 65% la ora 17:00, in scadere cu 4,4% fața de 2017,…