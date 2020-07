Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Democrata Croata (HDZ), partid de centru-dreapta din Croatia, a obtinut cele mai multe mandate in cadrul alegerilor legislative de duminica, potrivit unui sondaj Ipsos pentru televiziunea de stat la iesirea de la urne, informeaza Reuters si AFP. Potrivit acestui sondaj, HDZ a obtinut 61 de locuri…

- Croații voteaza duminica pentru a alege un nou parlament în timp ce numarul infecțiilor este în creștere, iar economia se confrunta cu o criza, relateaza Reuters.Scrutinul se anunța strâns între partidul de guvernamânt de centru-dreapta Uniunea Democrata și principalul…

- Polonezii, ingrijorati de viitorul democratiei si criza economica provocata de pandemia covid-19, au inceput sa voteze duminica in primul tur al unei curse prezidentiale stranse, relateaza AFP, potrivit news.ro.Presedintele in exercitiu Andrzej Duda, in varsta de 48 de ani, candideaza la al…

- Circuitul ATP va continua sa "planifice" si sa "ajusteze" protocoalele sale legate de pandemia de coronavirus, in vederea reluarii sezonului in tenisul profesionist masculin, prevazuta pentru data de 14 august, informeaza El Mundo Deportivo. ATP a dat publicitatii un comunicat luni, dupa ce bulgarul…

- Croatia a inceput la 20 mai deschiderea frontierei sale, autorizand intrarea cetatenilor din toate tarile UE, cu conditia ca ei sa calatoreasca din motive profesionale sau sa detina in Croatia bunuri imobiliare, o nava sau o rezervare de cazare. Insa, cetatenii celor zece tari vizate de noua masura…

- Preocupata pentru sectorul sau turistic lovit de pandemia de COVID-19, Croatia si-a redeschis joi frontiera pentru cetatenii din zece tari ale Uniunii Europene, a anuntat premierul Andrej Plenkovic, citat de AFP. Pe lista acestor tari figureaza in special Germania, Slovenia si Austria, ai caror cetateni…

- Croatia va incepe relaxarea treptata in umatoarele trei saptamani a masurilor de izolare introduse pentru limitarea raspandirii COVID-19, a declarat prim-ministrul Andrej Plenkovic, citat de DPA. "Din fericire, situatia din Croatia nu este la fel de dramatica cum este in alte tari", a…

- Recomandarea este cu atat mai fundamentata in cazul in care spitalele sunt aglomerate cu pacienți bolnavi cu noul coronavirus, unii in stare grava, pe ATI! Pacienților plasați la domiciliu li se recomanda sa fie plasați de familii intr-o incapere bine aerisita, in care sa stea singuri. Pentru a se evita…