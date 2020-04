Partidul Democrat al presedintelui Moon Jae-in ar urma sa obtina o majoritate la alegerile legislative desfasurate miercuri in Coreea de Sud, releva sondajele realizate la iesirea la urne de trei canale de televiziune, citate de Reuters si Yonhap. Tabara progresista a presedintelui, din care fac parte Partidul Democrat si Partidul-Platforma, ar putea obtine pana la 177 de locuri in parlamentul unicameral de la Seul, iar principala formatiune a opozitiei, Partidul Viitorul Unit (UFP), impreuna cu formatiunea afiliata Viitorul Coreei, este de asteptat sa-si adjudece pana la 131 de mandate, conform…