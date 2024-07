Stiri pe aceeasi tema

- Alianta de stanga Noul Front Popular se afla in frunte in turul al doilea al alegerilor legislative din Franta, in fata coalitiei presedintelui Emmanuel Macron si a extremei drepte, niciunul dintre aceste trei blocuri neobtinand majoritatea absoluta in Adunare.

- Partidele politice din Franta incearca sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice, castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate convocate…

- Partidele politice din Franța au incercat luni sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Raliul Național (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a obținut victorii istorice in primul tur al alegerilor parlamentare.

- Partidele politice din Franta incercau luni sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate…

- Reuniunea Naționala, partidul de extrema dreapta din Franța, a preluat conducerea in alegerile legislative anticipate declanșate de Emmanuel Macron. Decizia președintelui Emmanuel Macron de a dizolva Adunarea Naționala a Franței și de a declanșa alegeri legislative anticipate a șocat intreaga lume la…

- Extrema dreapta din Franta sarbatoreste dupa ce a castigat primul tur al alegerilor legislative anticipate, si le-a cerut francezilor sa-i incredinteze majoritatea parlamentara absoluta in turul decisiv de duminica viitoare. Cu 33% din voturi, partidul familiei Le Pen, eurosceptic si anti-imigratie,…

- Alegatorii francezi se confrunta cu o alegere decisiva pe 7 iulie, in urma rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate, care ar putea duce la formarea primului guvern de extrema-dreapta al țarii de la ocupația nazista din cel de-al Doilea Razboi Mondial sau la absența unei majoritați

- Rezultatele preliminare ale primului tur al alegerilor legislative sunt cunoscute. Reunirea Naționala, de extrema dreapta, s-a clasat pe primul loc, cu 34,2% din voturi, potrivit institutului de sondaje Ifop. La randul sau, Noul Front Popular are 29,1%. Tabara prezidențiala a luat 21,5% din voturi pentru…