Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru noul birou politic al partidului USRPLUS Timiș au inceput duminica. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este singurul candidat, dupa retragerea șefului PLUS Timiș, Raul Olajos, care le-a spus colegilor ca este intristat dupa alegerile pentru filiala Timișoara. Fritz susține ca noul…

- Dominic Fritz, membru USR PLUS si primar al Timisoarei, candideaza, duminica, pentru functia de presedinte al filialei Timis, in cadrul alegerilor interne, in timp ce contracandidatul Raul Olajos, liderul grupului consilierilor judeteni ai USR PLUS si fost presedinte al PLUS, si-a retras candidatura.…

- Primarul Dominic Fritz a prezentat, vineri, noua organigrama a institutiei, in care apar ca premiere pentru oras posturile de manager de cartier si cel de gradinar-sef al Timisoarei, in acelasi timp fiind desfiintate 10 posturi de conducere si scoase la concurs 64 de posturi "pentru profesionisti,…

- Grupul german Draxlmaier, prezent de mai mulți ani in Timișoara, va anunța in iunie o investiție care se ridica la 200 de milioane de euro in urmatorii ani, a declarat intr-un interviu pentru G4Media.ro primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Edilul a mai precizat ca și alte investiții vor urma, facute…

- ”Blestem pentru orasul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timisoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze si sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timisoreni,…

- Dan Reșitnec, șeful USR Timișoara, nu s-a mulțumit cu poziția de consilier local și a considerat ca poate avansa in cariera in domeniul administrativ. Iar aceasta va pleca de la scrisul agendei pentru primarul Dominic Fritz, probabil și viitorul sau șef pe linie de partid. Reșitnec a caștigat postul…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a transmis, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu ”insista sa se faca de ras”, facand referire la declaratiile ex-ministrului cum ca directorul DSP Timis a propus carantinarea Timisoarei si…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…