Ludovic Orban a afirmat, vineri seara, la evenimentul de alegeri interne pentru conducerea PNL Sibiu, ca nu intelege de ce Raluca Turcan a luat decizia de a nu il mai sustine pentru un al doilea mandat la sefia partidului. El a amintit ca Turcan a fost vicepremier, mana lui dreapta, in perioada in care a […] The post Alegeri la PNL Sibiu. Ludovic Orban o umilește pe Raluca Turcan: “A luat decizia sa nu ramana in echipa caștigatoare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .