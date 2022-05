Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, care candideaza la sefia PNL Arges, a declarat, sambata, la conferinta de alegeri, ca isi propune cresterea rezultatelor electorale ale partidului in judet si isi asuma misiunea ca „liberalismul sa revina acasa”, in Arges. „Vreau sa imi asum o misiune care suna complicat, dar va spun…

- Astazi, la sediul Filarmonicii din Pitești s-au desfasurat alegerile pentru stabilirea conducerii PNL Argeș. Alina Gorghiu a ieșit invingatoare din competiție cu 319 voturi. Contracandidații lui Gorghiu au obținut un numar de 27de voturi- Doru Georgescu, respectiv 5 voturi- Constantin Zabava. La alegerile…

- PNL Argeș iși alege astazi noua conducere. Oficialitați liberare s-au adunat la Filarmonica Pitești. Alina Gorghiu, Constantin Zabava și Doru Georgescu sunt cei trei candidați pentru șefia partidului. Au venit de la București și susținatorii Alinei Gorghiu. Ministrul de interne, Lucian Bode și ministrul…

- PNL este pe un trend de crestere in sondajele de opinie, un efect si al masurilor luate in ultima perioada de catre Guvern, a declarat secretarul general al PNL, Lucian Bode, sambata, la conferinta de alegeri a PNL Arges. „Suntem pe un trend de crestere in toate sondajele de opinie. Acesta este si efectul…

- PNL Argeș isi alege sambata conducerea, Alina Gorghiu, actual presedintele interimar, Doru Georgescu si Constantin Zabava candidand la sefia filialei județene. Mai multi lideri liberali, inclusiv secretarul general Lucian Bode, sunt asteptati la eveniment. Citește și: Fiica lui Toma Arnauțoiu, arestata…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat vineri, 1 aprilie, in ziua cand a implinit 50 de ani, ca a convocat o ședința de Birou Executiv al liberalilor pentru ziua de sambata, 2 aprilie, la ora 14.00 și atunci va anunța daca iși da sau nu demisia din funcție. „Am toate documentele care au venit la…

- Surse politice au declarat pentru Puterea.ro in exclusivitate ca mai mulți lideri PNL in frunte cu premierul Nicoale Ciuca sunt nemulțumiți de faptul ca Florin Cițu a lansat public posibiltatea remanierii unor miniștri fara a se consulta inainte cu aceștia. Surse liberale au declarat pentru Puterea…