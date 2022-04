Alegeri la Maguri si Tapia. Cele doua sate isi stabilesc reprezentantii in Consiliul Local

Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Frantei, el clasandu-se, conform primelor exit-poll-uri anuntate, in fata contracandidatei Marine Le Pen, cu 58- din voturi, fata de 42-. Primele rezultate exit-poll anuntate de institutele de sondare Ifop, Elabe, Opinionway si Ipsos…

- Alegeri in Timiș. 2 comunitați iși aleg reprezentanții in Consiliul Local. Satele timișene Tapia și Maguri, care aparțin de municipiul Lugoj, vor avea reprezentanți in Consiliul local, așa cum prevede legea, chiar daca aceștia vor mai prinde doar jumatate din actualul mandat.

- Nicolae Ciuca a devenit duminica președinte al PNL, dupa ce moțiunea lui „Uniți pentru o Romanie stabila și puternica” a obținut peste 1.000 de voturi la congresul PNL. La congresul de duminica au fost 1.120 de voturi valabile, din care 1.060 de voturi au fost „pentru” moțiunea propusa de Nicolae Ciuca.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- Mai mulți saci cu buletine de vot pentru alegerile parlamentare din Ungaria de duminica 3 aprilie au fost gasiți miercuri in zona Livezeni din județul Mureș, transmite publicația locala Punctul . Poliția a inceput o ancheta in acest caz. Potrivit publicației maghiare HVG , pe undele dintre buletinele…

- Reprezentanții ADID Timiș au inceput seria orelor de educație ecologica in acest an cu elevii școlilor gimnaziale din Sanmihaiu Roman și Utvin. Activitatea de educație ecologica a avut loc in 21 februarie in Sanmihaiu Roman și in 22 februarie in Utvin. Reprezentanții ADID Timiș au povestit impreuna…

- ​Ales în urma cu patru luni, „la mustața”, presedinte al USR, Dacian Cioloș vrea acum sa preia și puterea în partid. Cu un Birou Național (BN) dominat de tabara Barna, Dacian Cioloș a venit în fața conducerii partidului propunând un program pentru 2022-2024 care prevede…

- Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 a fost aprobat astazi de catre Consiliul Local cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi impotriva. Procedura a durat in jur de o ora timp in care social democrații l-au ”tachinat” pe primarul Ion Lungu cu fel de fel de lamuriri. Bugetul municipiului Suceava…